A Domenica In irriverente siparietto tra Mara Venier e Stefano De Martino. Che ne è della presunta rottura con Belen Rodriguez?

In collegamento dagli studi di Domenica In, la conduttrice Maria Venier non ci sta e risponde a Stefano De Martino. Inizia così il programma domenicale di Rai Uno: con un botta e risposta ironico. Nell’intervista, Venier non menziona la crisi fra il ballerino e Belen Rodriguez.

De Martino si racconta a Domenica In

A fine aprile, l’ex ballerino di Amici aveva annunciato che avrebbe lasciato Milano per trasferirsi a Napoli. Il motivo? Lavorare alla conduzione del format Rai Made in Sud. Per i fan, però, dietro c’è una crisi con la sua compagna Belen. Pare che il conduttore del già noto programma di successo Stasera tutto è possibile abbia sofferto la convivenza con la sua compagna.

Per ora, sia lui che Belen si sarebbero “separati” solo per lavoro. Dopo aver visto il filmato lanciato da Mara Venier, il ballerino è apparso con un finto gesso. La conduttrice, allora, lo ha apostrofato con parole poco lusinghiere.

Il gesso e Mara Venier: il caso

Il siparietto tra la conduttrice e De Martino era all’insegna dell’ironia. Lo ha puntualizzato lo stesso ballerino: “Mi hanno detto segui le orme di Mara Venier…chi pratica lo zoppo…“.

La conduttrice ha apprezzato il tono e ha replicato “Questa è l’ironia giusta“. Era andato diversamente pochi giorni fa con Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti. Il conduttore di Mattino in Famiglia, nella nota rassegna ironica di Ippoliti, aveva preso a canzonare il “fare ingessato” di molti conduttori. Venier su Instagram li aveva chiamati “poveracci“.

De Martino e Belen: crisi?

Sulla crisi fra l’ex ballerino di Amici e la modella, Venier non ha fatto menzione.

Nessun riferimento a un rapporto incrinato né a un riavvicinamento fra Emma Marrone e De Martino. La conduttrice ha solo notato che De Martino è dimagrito.





Che sia la spia di una pena d’amore? Non ci è dato saperlo. Sta di fatto che questo silenzio per molti è stato percepito come la volontà di mantenere riservata una situazione delicata.