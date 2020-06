Pem Pem di Elettra Lamborghini supera 70 milioni di ascolti su Spotify. È la canzone italiana di un'artista femminile più ascoltata sulla piattaforma

Ottime notizie per Elettra Lamborghini che ha registrato un altro grande successo. Dopo aver calcato il palco dell’Ariston in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, infatti, la cantante ha ottenuto il riconoscimento per la canzone di un’artista italiana più ascoltata su Spotify, grazie a Pem Pem.

Elettra Lamborghini su Spotify

Ottimo risultato, quello raggiunto da Elettra Lamborghini, che la sua hit del 2018, ovvero Pem Pem, ha superato i 70 milioni di ascolti su Spotify. Come si evince da un tweet pubblicato dall’account di Spotify Italia, infatti: “Pem Pem di Elettra Lamborghini raggiunge la soglia di 70 milioni di ascolti: 70.023.831 (+25.986). È la canzone italiana di un’artista femminile più ascoltata sulla piattaforma”.

Un risultato sicuramente importante, quello ottenuto dalla cantante, che nel frattempo è impegnata con i preparativi per il suo matrimonio con Afrojack. Ad annunciarlo è stata qualche tempo fa la stessa Lamborghini, che su Instagram ha scritto: “Il mio migliore amico Afrojack mi ha chiesto di sposarlo 2 giorni fa … È la persona più dolce e adorabile che abbia mai incontrato in vita mia, e l’unico uomo che posso davvero chiamare UOMO“.





Per poi aggiungere: “Ogni giorno penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un grande cuore come lui che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me … la gente dice: “quando è la persona giusta lo senti” … Io lo sento dall’inizio, questo sarà per tutta la vita #leihadettosì”.