Nel bel mezzo di una passeggiata a Montecarlo Ilary Blasi ha dovuto fare i conti con un piccolo imprevisto. Ecco cosa è successo

Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Ilary Blasi condivide spesso con i propri follower video e foto della sua quotidianità. Ne è un chiaro esempio una recente story pubblica su Instagram, in cui si vede la showgirl camminare scalza a Montecarlo.

Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi su Instagram

Nel bel mezzo di una passeggiata a Montecarlo Ilary Blasi ha dovuto fare i conti con l’infradito che si rompe. Un momento che in molte, forse, avrebbero vissuto con imbarazzo, ma non la nota conduttrice che invece ancora una volta è riuscita ad affrontare l’imprevisto con l’ironia che la contraddistingue.

Come condiviso con i propri follower, infatti, la moglie di Francesco Totti ha continuato tranquillamente la propria passeggiata, dando vita ad un vero e proprio siparietto social.

Mentre tiene la ciabatta rotta in mano, infatti, si mette in posa per uno scatto, con tanto di cerchio e freccia ad indicare il piede nudo. Diverso, invece, il look scelto per la sera. Ilary Blasi, infatti, si mostra con una gonna corta e i capelli sciolti. Al posto delle infradito, poi, i fan non hanno potuto fare a meno di notare le sue scarpe arancioni luccicanti e appariscenti.





Da non trascurare, poi, i vari scatti in cui la conduttrice si mostra mentre fa esercizi di yoga. Particolarmente attiva sui social, infatti, la moglie di Totti sembra aver preso gusto a coinvolgere i propri follower nella sua vita privata, per la gioia dei suoi fan.