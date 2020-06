Michelle Hunziker ha di recente trascorso una mini vacanza nella spiaggia di Varigotti in compagnia delle figlie Sole e Celeste

Tra le conduttrici più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Michelle Hunziker ha di recente trascorso una mini vacanza nella spiaggia di Varigotti in compagnia delle figlie Sole e Celeste.

Michelle Hunziker in bikini

Il settimanale Gente ha pubblicato alcuni scatti della nota showgirl mentre trascorre dei momenti di relax sulla spiaggia di Varigotti in compagnia delle figlie Sole e Celeste, nate dalla storia d’amore con il marito Tomaso Trussardi.

Tra teneri abbracci e risate, Michelle Hunziker indossa un costume due pezzi in grado di mettere in risalto il suo fisico perfetto, frutto di un’alimentazione sana, tanta palestra, oltre ovviamente che di madre natura. Con il suo sorriso strepitoso, inoltre, non può che donare un senso di serenità a chi la guarda, per la gioia dei suoi fan.





A mare per staccare un po’ la spina dai vari impegni professionali, Michelle Hunziker, d’altronde, ha continuato a lavorare anche durante il lockdown al timone di Striscia la notizia, assieme a Gerry Scotti. A tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa in collegamento con Radio 105, la conduttrice aveva dichiarato: “Cerchiamo di portare un po’ di leggerezza. Realizziamo due dirette e poi registriamo le altre puntate, in modo da evitare e ridurre le uscite.

A Cologno hanno preso tutte le precauzioni: sono tutti vestiti come se fossero sulla Luna, ci misurano la febbre prima di entrare. Non avrei mai immaginato di vivere una cosa così nella mia vita”.