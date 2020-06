Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ecco quanto dichiarato dalla nota showgirl Alena Seredova.

Verissimo è andato in onda con la replica dell’intervista fatta ad Alena Seredova quando era ancora incinta. La showgirl, ricordiamo, è da poco diventata mamma di una bambina, nata dalla sua storia d’amore con il compagno Alessandro Nasi.

Le dichiarazioni di Alena Seredova

Nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, la Seredova ha raccontato: “Tante donne sono nella stessa situazione, perché i maschietti sono cosi, questo da una speranza a tutti e pensavo che non mi avrebbe voluto nessuno e invece ci sta sempre qualcuno e l’ultimo che aspettava me. Anche mia madre mi diceva: con due figli chi ti prende”. Per poi aggiungere: “Non pensavo che sarei diventata mamma a quarantadue anni, sono più grandicella ma sono contenta di esserlo”.

In merito al compagno ha poi aggiunto: “Per lui è una grande emozione visto che è la prima volta e quindi questo bebè è molto atteso, certo il fatto che sta anche con i miei figli è abituato ma la sua novità saranno i pannolini”. Per poi aggiungere: “La mia situazione era dura, ogni tanto piangevo ancora per un altro uomo, invece lui era li con me e mi stava vicino e cosi ho capito che era la persona giusta”.





Parlando del suo ex marito ha invece affermato: “Lui è tornato a Torino, ma non nella nostra casa, per me non è naturale fare la famiglia allargata. Non ho mai fatto scenate ma ho sofferto molto, le mie amiche partivano da Milano per starmi vicino, ma di giorno dovevo essere forte per i miei ragazzi”.