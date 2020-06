La conduttrice di Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha rimproverato in diretta Vittorio Sgarbi per averla esposta a rischio.

Il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi è intervenuto durante la puntata del programma di Barbara D’Urso Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 14 giugno. L’uomo ha risposto alle domande degli “sferati” sottolineando la sua convinzione che la mascherina sia inutile per contrastare l’attuale pandemia.

Già Vittorio Sgarbi si era rifiutato di indossare la mascherina in commissione alla Camera e, dopo aver sostenuto con forza il suo punto di vista, la seduta è stata sospesa. Nel corso dell’intervento, la D’Urso ha bacchettato il critico d’arte per il fatto di non aver messo la mascherina in sua presenza e di averla, dunque, messa in pericolo.

Sgarbi contro le mascherine

Nel momento in cui la conduttrice ha detto: “Le mascherine ci hanno salvato”, Vittorio Sgarbi ha ricominciato a sostenere l’inutilità dell’uso della mascherina nella lotta al Coronavirus con le seguenti parole: “Borrelli, il capo della Protezione Civile, ha detto che la maschera si porta solo quando non si rispettano le distanze. Barbara hai detto una cosa sbagliata, non ci hanno salvato le mascherine, ci hanno salvato le distanze.

Le mascherine servono per i medici negli ospedali, non all’aperto. Non è vero che ci hanno salvato”.

Barbara D’Urso bacchetta Sgarbi

La D’Urso, notando che durante l’intervento Vittorio Sgarbi usava il cellulare, si è rivolta a lui dicendogli: “Vittorio, sono anni che ti conosco, che vieni nelle mie trasmissioni e anni che mi chiedo ma con chi ti scrivi?”.

Sgarbi ha spiegato alla conduttrice che stava cercando delle fonti che appoggiassero la sua opinione riguardo l’uso della mascherina: “Stavo cercando i medici che dichiarano, contro di te, che la mascherina non va portata”. Dopo aver trovato una dichiarazione, si è avvicinato alla conduttrice per fargliela leggere, ma la donna lo ha immediatamente fermato: “O metti la mascherina o non mi vieni così vicino. Hai visto cosa hai fatto? Tu sei senza mascherina e sei venuto vicino a me.

Più vicino di un metro, quindi mi hai messo a rischio. Anch’io come te ho fatto il tampone e sono risultata negativa, ma non significa niente”, ha esclamato Barbara. E Sgarbi ha replicato: “Hai torto tu, mille volte torto. Ti sei fatta vittima di una cosa grottesca.”





L’intervento della figlia di Sgarbi

Infine, Barbara D’Urso ha voluto fare una sorpresa al suo ospite. In collegamento dall’Albania, infatti, c’era la figlia Alba, che nei giorni scorsi ha salvato il padre mentre rischiava di annegare. Alba ha raccontato ciò che è successo: “Papà voleva entrare in mare a vedere com’era l’acqua ma il mare era mosso. Tutti gli hanno detto di non farlo, ma lui voleva entrare in acqua. Così, anche se non avevo il costume da bagno, ho voluto accompagnarlo, volevo entrare con lui fino a un certo punto. Non ci aspettavamo che la prima onda lo prendesse. Quando l’ho visto in difficoltà, sono andata ad aiutarlo. Lui è uscito dall’acqua senza occhiali, senza pantaloni”.