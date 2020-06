Benedetta Parodi ha pubblicato un nuovo post su Instagram con cui ha dato un dolce annuncio ai fan: ecco di cosa si tratta

Benedetta Parodi non si limita a raccogliere consensi solo in tv, ma vanta un grosso seguito anche sui social. Con un profilo Instagram che conta oltre ottocentomila follower, l’ex padrona di casa di ‘Cotto e Mangiato’ non perde di fatto occasione per aggiornare i fan su quanto le succede durante la giornata.

Non solo dispensa consigli culinari utili e preziosi, ma è anche solita nel raccontare eventi che riguardano la sua quotidianità. Lo ha fatto per esempio anche qualche giorno fa, quando tramite un dolce post ha mostrato ai suoi sostenitori le immagini di un nuovo arrivo in famiglia. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Benedetta Parodi, dolce annuncio

Come dicevamo, Benedetta Parodi è sapere pronta ad aggiornare i suoi fan su tutto quello che le capita.

Il nuovo post della blogger della famiglia Parodi-Caressa ha così presentato un nuovo arrivo del tutto inaspettato…

Visualizza questo post su Instagram Vi ricordate le uova azzurre di qualche settimana fa? Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 12 Giu 2020 alle ore 6:48 PDT

Con il commento a corredo del messaggio su Instagram, Benedetta ha dunque mostrato le foto di questo evento del tutto speciale. Qualche settimana fa, la consorte di Fabio Caressa aveva raccontato di aver trovato sul davanzale della finestra una piacevole sorpresa.

Si trattava per la precisione di alcune uova azzurre che potevano essere di un pettirosso. A distanza di qualche giorno, ecco che finalmente le uova si sono schiuse, dando alla luce dei meravigliosi quanto dolcissimi pulcini!