Per Carolyn Smith, l’ex giudice di Ballando con le Stelle, il noto programma di Milly Carlucci, i primi giorni della fase 3 sono stati particolarmente turbolenti. La coreografa britannica, che da qualche anno lotta contro un tumore, ha dovuto portare il suo adorato cagnolino dal veterinario per un delicato intervento ai denti.

Per questa ragione Carolyn ha voluto postare un video su Instagram con il quale ha comunicato ai fan la sua paura dell’anestesia e non aver dormito tutta la notte per l’agitazione.

View this post on Instagram

🇮🇹Finalmente sto calmando e rilassando dopo una nottata senza dormire e fino 12.00 con un agitazione addosso per l’intervento di #sirscottysmithmbe Mi terrorizza l’anestesia! Ho perso 2 cani dopo gli interventi… tutto è andata bene per fortuna. Stasera sicuramente dormo. 🇬🇧Finally I can relax. Did not sleep last night and very agitated till 12.00. #sirscottysmithmbe had an operation done to take out teeth and get them cleaned under anaesthetic. I am terrified of the anaesthetic as I have lost 2 dogs after surgery. All went well and I can sleep tonight. #yorkiesofinstagram #yorkshireterrier #love #furryfriends

A post shared by Carolyn Smith (@carolynsmith5) on Jun 11, 2020 at 11:28am PDT