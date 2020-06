A Live il faccia a faccia tra Salvini e della Gherardesca. Il giorno dopo sui social il presentatore attacca Matteo: "Pensa ai Negroni".

Costantino della Gherardesca ritorna a parlare di Matteo Salvini dopo il faccia a faccia a Live-Non è la d’Urso. Sui social lo sfogo del conduttore: “Ha avuto il coraggio di ridurre una questione cruciale come #BlackLivesMatter al suo diritto di scolarsi un Negroni”.

Costantino della Gherardesca contro Salvini

Il conduttore televisivo Costantino della Gherardesca, dopo essere intervenuto a Live-Non è la d’Urso per avere un confronto con Matteo Salvini, è tornato sui social ad attaccare il leader del Carroccio. Al centro della polemica la questione del #BlackLivesMatter e le rivolte americane dopo la morte di George Floyd. Secondo della Gherardesca, Salvini difende il ” suo diritto di mangiare un Moretto e scolarsi un Negroni”.

Il confronto tra Matteo e Costantino

Durante la puntata di Live, dove è intervenuta anche Asia Argento per replicare alle accuse fatte dal suo ex Morgan, Matteo Salvini e Costantino della Gherardesca si sono confrontati su diversi temi, come quello delle grandi opere, ma anche sui rapporti dell’Italia con l’estero, per finire a parlare di presepe.

“Il problema dei 5 Stelle è che hanno un odio per le opere… l’italia ha bisogno di correre e viaggiare”, ha detto Salvini parlando della possibile ripartenza dell’Italia.

A quel punto è intervenuto Costantino della Gherardesca che ha replicato dicendo: “Sono d’accordo con Matteo Salvini per quanto riguarda le grandi opere. Ad esse c’è un futuro incerto e c’è bisogno di idee progressiste (…) Voglio chiedere a Salvini se intende rivedere le sue posizioni“. Matteo Salvini, però, fermo delle sue convinzioni non ha retrocesso di un millimetro: “Per me l’Italia e gli italiani vengono prima di tutto il resto“.

Costantino, però, non contento ha replicato: “E gli investitori esteri? Dobbiamo chiuderci al resto del mondo? Se vuole fare un monologo lo faccia, io mi sposto, ma a casa c’è gente che vuole risposte“.

Nel botta e risposta ad un tratto Salvini ha tirato in ballo il presepe ed ha attaccato della Gherardesca: “A parte il tuo odio per il presepe che non capisco, ma magari ti è caduto un presepe sul piede da bambino. Mi dispiace per te, ma il presepe è la cosa più bella per un bambino”. Costantino da quelle affermazioni, però, ha preso le distanze.