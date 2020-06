Gabriel Garko sta vivendo una crisi sentimentale? L'attore avrebbe rinunciato ad alcuni progetti.

Secondo indiscrezioni Gabriel Garko starebbe vivendo un momento di crisi con la persona da lui amata, e per questo avrebbe accantonato l’idea di prendere parte ad alcuni programmi che gli erano stati proposti. L’attore svelerà mai di chi si tratti?

Gabriel Garko in crisi: i rumor

Stando ai rumor in circolazione Gabriel Garko starebbe vivendo una profonda crisi sentimentale, e per questo avrebbe messo in stop alcuni progetti lavorativi che lo avrebbero dovuto vedere protagonista nelle prossime settimane. L’attore non ha mai svelato l’identità del suo presunto partner anche se, fino a febbraio 2020, ha affermato che qualcuno di speciale nella sua vita ci sarebbe. Per mesi si è vociferato anche che Garko avesse un legame speciale con Gabriele Rossi, il collega attore protagonista di molti dei suoi scatti social.

Nessuno dei due ha mai confermato le voci in merito, e Garko per altro non ha mai confermato neanche le voci in merito al suo orientamento.





L’attore ha sempre preferito mettere al centro dell’interesse pubblico il suo lavoro e i suoi interessi, cercando sempre di glissare sulle domande riguardanti la sua sfera privata.

“Non voglio essere giudicato su scelte personali. Io ho sempre detto la verità, io ho sempre detto cose sincere”, ha detto l’attore, che in passato è stato legato a Eva Grimaldi, a Serena Autieri e Manuela Arcuri. L’attore svelerà mai l’identità della persona “speciale” al suo fianco? Per il momento sui social tutto tace, e i fan sono alla ricerca di dettagli ed eventuali retroscena.