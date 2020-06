“Non ha una laurea in economia”: Imen Jane ha ingannato tutti?

Imen Jane, l'influencer famosa per le sue lezioni di economia, non avrebbe alcuna laurea.

A quanto pare Imen Jane, influencer e fondatrice di Will diventata famosa per le sue pillole di economia “in 15 secondi”, non avrebbe nessuna laurea in economia, nonostante in passato abbia più volte lasciato intendere che proprio quello fosse il suo percorso di studi.

Imen Jane non ha la laurea?

Iman Boulahrajane, meglio nota come Imen Jane, è una ragazza originaria di Varese figlia di genitori marocchini. Sui social ha raggiunto la popolarità con contenuti sull’economia, e finora – stando a quanto affermato dalla stessa influencer – lei stessa avrebbe studiato la materia presso l’università, acquisendo proprio una laurea in economia. Sembra però che la notizia non fosse vera e addirittura a confermarlo sarebbe stata la stessa università che la ragazza avrebbe affermato di frequentare, la Bicocca.





Dopo che le sono state mosse simili accuse Imen Jane si è limitata a dire di aver tralasciato gli studi nell’ultimo periodo, e si è scusata per aver – non volutamente – ferito qualcuno. In tanti sui social hanno smesso di seguire la loro beniamina che, nei mesi scorsi, sembrava invece sostenere di aver ricevuto la laurea.

In tanti sui social si sarebbero insospettiti per il linguaggio “non propriamente tecnico” utilizzato dalla ragazza, che ha aperto il portale Will proprio per diffondere contenuti di tipo economico. Dopo la bufera da cui è stata travolta Imen Jane svelerà la verità su quanto accaduto? La vicenda ricorda molto quella dell’influencer “vegana” Rawvana, che era stata sorpresa dai fan mentre era intenta a mangiare del pesce.