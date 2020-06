Karina Cascella ha rivelato come mai non starebbe più andando nei salotti tv di Barbara D'Urso.

Karina Cascella è una delle opinioniste più in vista nei programmi di Barbara D’Urso, ma da mesi a questa parte in tanti avrebbero notato la sua ripetuta assenza dagli show della Carmelita Nazionale. A rivelare i motivi dietro la sua assenza è stata la stessa Karina.

Karina Cascella e l’assenza dalla D’Urso

In tanti hanno ipotizzato che Karina Cascella avesse interrotto i legami con Barbara D’Urso dopo una presunta lite, e invece è stata la stessa opinionista a svelare i motivi che l’avrebbero spinta a lasciare momentaneamente la sua poltrona nei programmi della Regina di Mediaset. Karina ha spiegato di averlo fatto per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, che l’avrebbe spinta a cercare di tutelare maggiormente la sua famiglia:

“Come mai non mi vedete più da Barbara D’Urso? La verità è che da quando è scoppiata la pandemia ho avvisato tutti loro che sarei rimasta a casa per tutelare la salute mia e della mia famiglia. I contatti sarebbero stati troppi e il rischio di contrarre il virus più alto. Quindi non sono più andata”, ha rivelato.

Dunque i fan non avrebbero da temere: non appena Karina si sentirà più tranquilla tornerà in tv, e con tutte le probabilità sarà proprio la padrona di casa di Live – Non è la D’Urso a spalancarle la porta.

La conduttrice sarà presto impegnata con la conduzione del Grande Fratello e in tanti, via social, hanno ipotizzato che tra i concorrenti possa esserci proprio la Cascella (notizia che per il momento resta senza conferme, specie perché è più probabile che Karina entrerebbe a far parte dell’edizione Vip).