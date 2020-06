Nicola e Gemma in vacanza insieme? La verità

Nicola e Gemma partiranno per le vacanze insieme? Il corteggiatore ha svelato la verità.

A scansare le indiscrezioni in merito a una presunta partecipazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a Temptation Island Vip sono giunti i rumor sulle loro presunte vacanze insieme, ma a seguire è stato lo stesso Nicola/Sirius a svelare dettagli in merito ai suoi progetti con la dama torinese.

Gemma Galgani: le vacanze con Nicola?

Sembra che lo stesso agente di Nicola Vivarelli abbia messo in giro la voce che il giovane corteggiatore e Gemma Galgani avrebbero trascorso alcuni giorni in completo relax a Forte dei Marmi. A quanto pare la notizia sarebbe stata smentita poi dallo stesso Nicola che, pur non confermando quella sulla sua presunta partecipazione a Temptation Island Vip, ha affermato che per Gemma avrebbe previsto “delle sorprese” (ma che non sarebbero state prenotate stanze d’albergo).





“Ho tanti programmi e progetti con Gemma molti dei quali in fase di elaborazione perché vorrei fossero per lei delle sorprese, e come tali devono rimanere. (…) Sarebbe per me bellissimo ritagliarmi dei giorni con Gemma anche nella nostra bella Italia e se gli impegni professionali da entrambi assunti ce lo permetteranno non esiterò ad organizzare qualcosa di speciale ma per ora non ci sono vacanze né stanze di albergo prenotate!”, ha chiarito.

I due sono stati sorpresi insieme per le vie di Roma e, secondo indiscrezioni, lontani dalle telecamere del dating show si sarebbero scambiati anche il loro primo bacio. Sarà vero? Per il momento entrambi hanno preferito mantenere la loro riservatezza, ma in tanti sono curiosi di sapere come andrà avanti la liaison.