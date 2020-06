Rita Dalla Chiesa ha mostrato sui social il particolre "vizietto" di cui non può fare a meno: la foto che ha stupito i fan della giornalista

Nelle ultime ore, Rita Dalla Chiesa ha deciso di mostrare a tutti i suoi fan un suo particolare “vizietto”. Essendo di origini napoletane, la nota giornalista è di fatto piuttosto scaramantica, tanto da arrivare a collezionare un oggetto alquanto singolare, possedendone diversi esemplari in varie dimensioni.

Ma di cosa si tratta nello specifico?

Visualizza questo post su Instagram E non bastano mai… 😂 Un post condiviso da Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official) in data: 10 Giu 2020 alle ore 7:21 PDT

Essendo di Casoria, un paese nelle vicinanze di Napoli, a Rita Dalla Chiesa piace molto collezionare i popolari cornetti rossi che si dice portino fortuna. Nel suo appartamento di Roma ne possiede diverse decine, tutti di varie misure nonché scovati in negozi di souvenir e nelle bancarelle in giro per il Belpaese.

Rita Dalla Chiesa: il vizietto particolare

Pare che Rita ne abbia più di venti, tutti differenti anche se chiaramente uguali nella forma e nella simbologia. Per mezzo del suo seguitissimo profilo Instagram, l’ex conduttrice di Forum ha così postato uno scatto dove mostra tutti gli oggetti in questione in primo piano. A fianco della foto, la professionista ha poi aggiunto una didascalia sicuramente esplicativa: “E non bastano mai…”, con tanto di smile sorridente.





Qualche sarà stata la reazione dei suoi follower? Lo scatto che mostra gli oggetti scaramantici di Rita su Instagram ha raccolto in pochissimo tempo oltre mille like. Inoltre sono stati numerosissimi i commenti da parte dei fan, evidentemente d’accordo con la scaramanzia della giornalista napoletana.