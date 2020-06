L'ex tronista di Uomini e Donne Sara Shaimi è rifatta? La risposta di Sonny alla domanda che attanaglia i fan della modella

Sara Shaimi è stata una delle troniste dell’ultima edizione appena conclusasi di Uomini e Donne. La giovane alla fine ha scelto Sonny Di Meo, nonostante il suo trono abbia dovuto affrontare le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’attenzione sul conto della tronista è però rimasta piuttosto alta anche dopo la fine del dating show mariano. Molti, infatti, sono ancora adesso gli ammiratori che le scrivono chiedendole notizie e curiosità fra le più disparate.

Sara Shaimi rifatta?

Ci si chiede per esempio se Sara Shaimi sia rifatta oppure no, ovverosia se sia abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica in maniera anche pesante. La risposta a tali interrogativi è arrivata proprio nelle ultime ore su Instagram, nientemeno che da parte della sua dolce metà.

Proprio Sonny ha infatti precisato che la sua donna è del tutto naturale. “My lady is all natural. Non ha niente di rifatto, zero proprio”, ha dunque affermato l’ex corteggiatore, confermato poi dalla stessa Sara intervenuta alle sue spalle nel video in questione.

Ci si sceglie dal Primo sguardo. 🎈 @saraamira25

Ricordiamo che Sara Shaimi è sempre stata molto interessata al mondo dello spettacolo. I suoi primi passi in tale settore li ha mossi partecipando a un concorso di bellezza. Si trattava per la precisione di Miss Alto Lazio 2015, dove vinse anche grazie alla sua indiscutibile prestanza fisica.