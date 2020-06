Serena Grandi è tornata a scagliarsi contro Giulia De Lellis a "Live - Non è la D’Urso": le parole dell'attrice bolognese

Ospite nell’ultima puntata Live – Non è la D’Urso, Serena Grandi è tornata ad attirare l’attenzione della cronaca rosa. L’attrice bolognese ha infatti sferrato un nuovo colpo contro Giulia De Lellis, dopo la lite di un paio di anni fa a Domenica Live, poco dopo la partecipazione dell’esperta di tendenze al Grande Fratello Vip.

Nel corso della puntata del 14 giugno 2020 sono dunque state messe a confronto le artiste e le web influencer. Non appena Carmelita ha mostrato le immagini della bagarre tra la Grandi e la De Lellis, ecco che la prima è tornata ad attaccare pesantemente la seconda.



Serena Grandi vs De Lellis

La padrona di casa ha fatto notare come Giulia De Lellis sia diventata un’influencer di primaria importanza. Le parole della D’Urso hanno dunque subito innescato la risposta al veleno di Serena Grandi.

“Non stiamo parlando della Kardashian… Non vedo carriere per queste web influencer. Non vedo artisti, vedo gente senza arte né parte”. La Grandi non è del resto la prima e l’unica ad aver criticato la fidanzata di Andrea Damante. Qualche settimana fa, di fatto, anche Corinne Clery aveva attaccato la stessa Giulia definendola una ragazza “caruccia”, ma parecchio ignorante. Non resta dunque che attendere un’eventuale replica da parte di Giulia De Lellis.

Nel mentre, l’ex protagonista di Uomini e Donne continua la sua ritrovata liaison con il Dj veronese.