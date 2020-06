Stefano De Martino, il mistero dei like alle foto di Belen

Stefano De Martino continua a mettere like alle foto di Belen nonostante i due sarebbero in crisi.

Mentre le voci sulla presunta rottura tra Belen e Stefano De Martino si fanno sempre più insistenti, i fan dei social non hanno mancato di notare che il ballerino continuerebbe a mettere i suoi like alle foto della moglie sui social e in particolare solo ad alcune ben precise.

Stefano De Martino: i like alle foto

A quanto pare Stefano De Martino – che sarebbe in crisi con sua moglie, Belen Rodriguez, con cui è tornato insieme circa un anno fa – non avrebbe rinunciato a mettere i suoi like al profilo della moglie, e in più particolare alle foto del figlio Santiago. Lui e la showgirl hanno sempre dedicato il massimo delle loro attenzioni al bambino, nato il 9 aprile 2013.

Anche se le voci su una crisi tra i due si fanno sempre più insistenti, è chiaro che Stefano sia ancora presente per suo figlio Santiago, e anzi sembra che il ballerino si sia recato a Milano (dopo le riprese di Made in Sud) unicamente per far visita al suo bambino dopo alcune settimane di lontananza.



Dai social intanto sono sparite tutte le foto in compagnia di Belen, e né lui né la showgirl hanno confermato le notizie in merito alla rottura. La showgirl ha però realizzato un video in cui ha confermato che “starebbe soffrendo” e per il momento non è chiaro cosa possa essere accaduto tra lei e Stefano, che erano tornati insieme nella primavera del 2019. Durante la quarantena i due sembravano essere felici e avevano avanzato l’ipotesi di avere un altro figlio insieme.

Secondo indiscrezioni i motivi della rottura avrebbero a che fare con il resto della famiglia Rodriguez.