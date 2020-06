L'Alchimista di Uomini e Donne, Davide Basolo, è stato accusato sui social di non aver provato sentimenti per Giovanna.

Non c’è pace per l’Alchimista. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, la tronista Giovanna ha preferito Sammy a lui. L’Hassan aveva colpito sin da subito la bella romana. Nonostante il grande coinvolgimento con Davide, la Abate ha scelto di seguire il suo cuore.

L’Alchimista ci è rimasto davvero male. Aveva investito tanto in questa conoscenza e sembravo davvero intenzionato ad una relazione seria. Davide, come ha anche dichiarato sui social, è stato male per questo rifiuto perché credeva che avesse conquistato il cuore della bella Giovanna. Ora che è passato quasi un mese, Davide sembra aver superato il passato. Guarda avanti, al futuro professionale e sentimentale. Non sono però mancate le polemiche intorno a lui.

Sono tante le persone che lo accusano di aver finto nel corso di tutto il percorso ad Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram T’immagini, se fosse sempre domenica 🌊 #smile Un post condiviso da DAVIDE BASOLO (@davide_basolo) in data: 14 Giu 2020 alle ore 11:24 PDT

Davide Basolo attaccato sui social

Il post della discordia è stato uno in cui appare felice e spensierato. Se in molti lo hanno riempito di complimenti e apprezzamenti, dall’altro lato i commenti negativi non si sono fatti attendere.

Una follower, in particolare, ha usato della parole piuttosto fastidiose per commentare lo scatto a cui stiamo facendo riferimento: “Si vede come sei dispiaciuto di non essere stato la scelta. E si vede come non amavi farti vedere”. La risposta di Davide non si è fatta attendere. In queste ultime settimane le polemiche si susseguono una dietro l’altra. “Scusa, hai ragione, da domani mi chiudo in casa”. Insomma, pare che Alchimista sia stufo dei giudizi negativi sulla sua persona.

Certo, Basolo è stato molto diretto nei confronti della follower che lo ha accusato.





Davide futuro tronista?

Davide ha maturato e interiorizzato il dispiacere ma è pronto a guadare in avanti. I commenti negativi e gli attacchi non sono finiti qui.

Davide è stato costretto a intervenire una seconda volta proprio per giustificare i toni che ha usato: “Infatti accetto le critiche, ci mancherebbe, però è anche giusto andare avanti nel rispetto anche delle scelte fatte rispettare la sua scelta e non parlarne più”. Il passato è ormai alle spalle. Secondo alcune fonti, Davide Basolo sarebbe un probabile candidato al trono di Uomini e Donne. Resta però da capire in che modo potrà sedere sulla ambita sedia rossa, visto che, secondo alcune anticipazioni, il format dovrebbe essere rinnovato completamente.