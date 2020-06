Disegni alle sopracciglia, un atto che può avere diversi motivi: c’è chi lo fa per motivi nobili e rendersi ‘forte’ dinnanzi alla malattia, nascondendo i segni della chemioterapia; oppure chi lo fa solo per diletto e divertimento. E il mondo, di persone che si divertono con poco, ne è davvero pieno come testimoniano queste foto trovate sul web.