Achille Lauro ha presentato sui social il suo nuovo pezzo estivo dal titolo "Bam Bam Twist": il brano segue l'uscita di "16 marzo"

Achille Lauro ha ufficialmente annunciato l’uscita di Bam Bam Twist, il nuovo singolo disponibile a partire da venerdì 19 giugno 2020 su tutte le piattaforme di streaming. Con un post raffigurante la scena del ballo tra Uma Thurman e John Travolta in Pulp Fiction, l’artista romano ha così presentato il nuovo brano, che segue l’uscita di 16 marzo.

Quest’ultima è la power ballad con tratti nostalgici scritta in una sola notte, che ha segnato l’esordio in ElektraRecords. Si tratta per la precisione dell’etichetta di superstar come i Doors, Jim Morrison, i Queen e gli AC/DC, dove Lauro ricopre il ruolo di Chief Creative Director.

Visualizza questo post su Instagram 19/06 !!!!!! 🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺 Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol) in data: 14 Giu 2020 alle ore 6:40 PDT

Facendo del trasformismo la sua cifra stilistica, Achille Lauro è sempre stato in grado di veicolare messaggi importanti. Lo ha dimostrato per esempio anche sul palco del Festival di Sanremo, con i suoi outfit dove impersonava san Francesco, David Bowie e la regina Elisabetta I Tudor.

Come spiegò lui stesso a Che Tempo Che Fa, in questo modo ha cercato di spiegare il senso di un’opera in pochi minuti di esibizione, raccogliendo senza dubbio l’attenzione di tutti.