Grave lutto per Amedeo Grieco, il famoso comico del duo "Pio e Amedeo": è morta la madre.

Il comico pugliese Amedeo Grieco, conosciuto per il duo “Pio e Amedeo”, è stato colpito da un grave lutto familiare: è deceduta la madre per ragioni che non sono state svelate dal comico, sebbene già tempo fa lo stesso Amedeo aveva fatto capire che la madre stesse male.

La donna aveva 57 anni.

Lutto per Amedeo Grieco

La notizia del decesso della madre di Amedeo Grieco, prima di essere confermata da 105.net, si è inizialmente diffusa su Facebook. Il motivi della morte non sono trapelati, ma sei mesi fa, attraverso un post su Instagram, lo stesso comico foggiano ha fatto capire ai fan che la madre avesse qualche problema di salute.

“Passerà anche quest’altra tempesta, siamo abituati a starci sulle onde alte, a scenderci e salire con la paura di cadere e la soddisfazione di restare ed esserci ancora, ancora.

Abbiamo ancora tanti mari da vedere mamma, insieme, perchè non c’è persona di cui si ha più bisogno, sempre. In ritardo di 2 giorni, buon compleanno anche qui, dove riusciamo a dirci senza vergognarci, quanto ci vogliamo bene”, queste le parole con cui si era espresso Amedeo sul suo profilo social.

I ringraziamenti di Grieco

Amedeo ha voluto ringraziare pubblicamente per le condoglianze il gruppo Facebook “Foggia Undergroung”, che si era unito al suo dolore per la morte della mamma: “grazie infinite di cuore, ogni messaggio è una carezza all’anima…grazie di cuore”. Ultimamente il comico aveva rivolto a sua madre diverse manifestazioni di affetto attraverso i social, come l’ultima il giorno della festa della mamma, quando aveva condiviso un altro scatto insieme alla donna, porgendole gli auguri per quel giorno speciale e accostandola alla moglie, Maria Finizio, madre dei suoi due figli.