Mediaset, tramite un tweet, conferma la presenza di Barbara d’Urso alla conduzione di alcuni dei suoi programmi più seguiti.

Mediaset mette a tacere i gossip degli ultimi giorni. Tramite un tweet ha confermato il ritorno dei programmi di Barbara d’Urso. Da settimane, su tutti i siti, non si faceva altro che parlare di un presunto ridimensionamento della conduttrice napoletana in quel di Mediaset.

Era stato Davide Maggio a lanciare, tra i primi, la notizia per cui Barbara avrebbe perso sia Domenica Live che il suo Grande Fratello. Dopo settimane di gossip, Mediaset ha voluto frenare il tutto. In barba alle fake news, l’azienda, diretta da PierSilvio Berlusconi, ha deciso di gratificare l’operato della napoletana con la riconferma dei suoi programmi. Ritornerà anche Live non è la d’Urso, il talk serale giunto alla sua 51esima puntata.

Del resto, era stata la stessa Barbara ad anticipare il suo futuro lavorativo in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.





Barbara d’Urso confermata a Mediaset

“Barbara d’Urso partirà con Pomeriggio 5 il 7 settembre, con Live-Non è la d’Urso e Domenica Live il 13 settembre.

Così, per chiarire”: è questo il tweet apparso su Qui_Mediaset, account Twitter ufficiale dell’azienda televisiva. Si tratta di una replica ben precisa verso tutti quei siti che avevano avanzato delle congetture rivelatesi, alla fine, completamente false. Secondo molti, l’azienda non avrebbe gradito alcuni comportamenti della d’Urso, tanto da decidere di limitare il suo spazio televisivo. Ancora irrisolto resta il dubbio sulla conduzione del Grande Fratello Nip. Secondo Dagospia, il presidente Berlusconi avrebbe manifestato la volontà di affidare la versione senza celebrità del padre di tutti i reality ad Alfonso Signorini.

Barbara d’Urso partirà con @pomeriggio5 il 7 settembre, con @LiveNoneladUrso e @domenicalive il 13 settembre. Così, per chiarire. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 16, 2020

Chi condurrà il Grande Fratello Nip?

Il giornalista e direttore di Chi si sta facendo sempre più spazio in quel di Mediaset. Non è un mistero che la sua conduzione è piaciuta molto alla dirigenza del Biscione. Del resto, Alfonso tornerà in onda già a settembre prossimo con una nuova edizione del Grande Fratello Vip a distanza di circa 5 mesi dall’ultima.

L’intenzione di Piersilvio era quella di creare continuità tra le due edizioni del Gf, ispirandosi al modello spagnolo. Di qui le insinuazioni di una presunta faida interna tra Signorini e la d’Urso. Sembra, però, che la napoletana non ne sappia nulla.

Sempre al Corriere della Sera, ha confermato anche l’impegno al timone della diciassettesima edizione del Gf che dovrebbe tornare in onda nella primavera del 2021, affiancata da Cristiano Malgioglio. C’è da dire che manca sempre meno alla pubblicazione dei palinsesti della prossima stagione e i nodi, molto presto, verranno al pettine.