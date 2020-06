La modella argentina Cecilia Rodriguez sembrerebbe essere in dolce attesa. A scatenare l'indiscrezione sono state alcune foto.

C’è chi è convinto che la famiglia di Belen potrebbe diventare più numerosa e che Santiago potrà presto giocare con un cuginetto. Secondo alcuni rumors, Cecilia Rodriguez potrebbe essere incinta, in dolce attesa del suo primo figlio. Per ora nessuna conferma.

La bellissima modella argentina, sorella di Belen, si gode un po’ di relax con Ignazio Moser sul Lago di Como.

Cecilia Rodriguez incinta?

In diverse occasioni Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser hanno espresso il desiderio di allargare presto la loro famiglia. Del resto, la loro sembra essere ormai un’unione felice e solidissima. Ultimamente Tgcom24, ha reso noti alcuni scatti che mettono in risalto alcune rotondità sospette dell’ex gieffina, ipotizzando così una gravidanza.

Sempre bellissima, Cecilia Rodriguez appare in costume nero e forme floride. La modella, assieme al compagno, a Belen, Santiago e alcuni amici di vecchia data hanno deciso di godersi un fine settimana tranquillo affittando una villa a Sala Comacina con tanto di piscina che si affaccia sul Lario.

Si parla di un affitto di 3mila euro a notte. Ed è così grande che può ospitare un esercito.

La Rodriguez appare più che felice del suo fine settimane di relax. Tanti sono i caldi abbracci con Ignazio in piscina che fanno intuire di un’altra calda estate per le due stelle dei social molto amati dai loro followers.

LEGGI ANCHE: Ignazio Moser torna sui social e svela i motivi della sua assenza

I video su Instagram

In alcuni video pubblicati su Instagram la stessa Cecilia ha ammesso scherzosamente di avere preso qualche chilo in questo ultimo periodo, ma i diretti interessati non hanno dato ancora alcuna conferma sulla gravidanza della modella. Sarà davvero in dolce attesa?