Clizia Incorvaia, lo scivolone grammaticale: “Ci misimo in macchina”

Clizia Incorvaia al centro di una bufera per il suo strafalcione grammaticale in diretta TV.

Sui social è tornato ad essere virale un terribile scivolone grammaticale commesso da Clizia Incorvaia in diretta tv: l’influencer, intervistata a Live – Non è la D’Urso, disse: “Ci presimo un panino lì e ci misimo in macchina.”

Clizia Incorvaia: gli errori grammaticali

L’emozione deve aver tirato un brutto scherzo a Clizia Incorvaia: l’influencer, intervistata in diretta tv a Live – Non è la D’Urso a proposito del suo presunto tradimento con Riccardo Scamarcio (ai danni dell’ex marito, Francesco Sarcina) chiosò in diretta TV:

“E così andammo al posteggio del McDonald’s di Rozzano, ci presimo un panino lì e ci misimo in macchina.”

L’errore grammaticale pronunciato da Clizia in diretta TV è diventato in picchiamo tempo un vero e propri tormentone sui social, e a quanto pare l’ironia dei fan sullo sfondone commesso dalla modella non si sarebbe ancora placata.

Clizia non ha mai replicato né si è scusata per la gaffe, e in tanti come sempre hanno trovato indecoroso il fatto che il servizio televisivo pubblico possa aver mandato in onda uno strafalcione simile.

Nei giorni scorsi era finito sulla graticola dei social anche L’Italia che fa, il programma condotto da Veronica Maya, dove in diretta TV era stata mostrata una cartina dell’Italia con un clamoroso errore: sulla regione Lazio era stato disegnato un pallino a indicare Napoli.

Sui social in tanti hanno preteso che il programma si scusasse per la clamorosa figuraccia commessa in diretta tv.