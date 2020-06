Amore a distanza per Clizia e Paolo: “Basta domande in continuazione”

Clizia e Paolo si sono di nuovo divisi: lei è tornata a Milano e lui a Roma. Il loro amore sopravviverà alla distanza?

Dopo essersi ricongiunti in Sicilia dopo la fine del lock down per l’emergenza Coronavirus, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono divisi di nuovo: a quanto pare la modella è tornata a Milano, città in cui si è trasferita all’epoca dell’università.

Paolo invece è tornato a Roma. I due hanno litigato?

Paolo e Clizia divisi di nuovo: i motivi

Dopo due settimane d’idillio in Sicilia – dove hanno condiviso con i fan il loro amore – Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono di nuovo divisi. Il figlio di Eleonora Giorgi è tornato nella sua città natale, Roma, mentre Clizia e la sua bambina, Nina, sono tornate a Milano. In tanti non avendo più avuto notizie dalla coppia hanno pensato che i due si fossero separati, e hanno rivolto con insistenza domande a Clizia per ottenere delucidazioni.

L’ex gieffina ha risposto lapidaria:“ Finora il cordone ombelicale l’ho avuto solo con mia figlia Nina. Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti. C’è un legame di anime, non c’è bisogno di ostentare sempre perché c’è la vita vera, gli impegni per ognuno di noi. Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione”.



L’ex gieffina ha definito quello tra lei e Paolo come un “legame di anime” e a quanto pare tutto andrebbe bene tra lei il neo-fidanzato. Per sapere se il loro amore sopravviverà alla distanza bisognerà attendere, e i fan sono già impazienti di vedere la coppia di nuovo insieme.