Gennaro Lillio ha deciso di rispondere personalmente ai rumors sulla rottura con la belissima Ema Kovac conosciuta a Pechino Express

Qual è la verità sulla liaison tra Ema Kovac e Gennaro Lillio? Solo poche ore fa sembrava che tra i due fosse esploso l’amore, dopo essere stati paparazzati insieme all’uscita di un bar di Roma. È invece notizia di pochi attimi fa la fine della loro storia, come chiarito dallo stesso ex concorrente del Grande Fratello 16.

Proprio Gennaro ha infatti precisato una volta per tutte di essere single, dunque di non aver ancora trovato l’anima gemella dopo il naufragio con Francesca De André.

Ema e Gennaro, fine della storia?

Grazie alla partecipazione a Pechino Express, il modello partenopeo aveva di fatto conosciuto la bellissima Ema Kovac e tra loro era scoccata la famigerata scintilla. I due non hanno mai palesato la propria relazione, eppure Gennaro sembrava aver trovato la serenità accanto alla modella croata.

Tuttavia nelle scorse ore lui stesso ha voluto dire la sua in merito ad alcune voci di corridoio che erano circolate con insistenza sul web. In particolare ha appunto dichiarato di essere single, cogliendo anche l’occasione per chiarire i rumors su una sua possibile presenza come tentatore a Temptation Island.

Gennaro ha dunque ufficializzato, seppur indirettamente, la rottura con la Kovac, precisando anche la sua estraneità alla sua presunta partecipazione al reality dei sentimenti di Canale 5, sia da single sia in coppia. Lillio ha peraltro raccontato cosa sta succedendo ora nella sua vita: “[…] Sto studiando, sono concentrato sulla mia formazione. Se ci dovessero essere nuovi progetti lavorativi in cantiere sarò io stesso con grandissimo piacere a comunicarlo! […] Buon prosieguo d’estate a tutti!”.