Giulia De Lellis ha mostrato ai fan il suo nuovo bikini e ha annunciato una novità ai fan.

Giulia De Lellis si è mostrata in uno scatto via social indossando un sensuale bikini: l’influencer, da poco tornata insieme al suo storico fidanzato Andrea Damante, ha svelato ai fan un dettaglio.

Giulia De Lellis: il bikini

Con un sensuale scatto in costume da bagno Giulia De Lellis ha conquistato i fan dei social, e ha svelato che il bikini sarebbe stato disegnato proprio da lei per la nuova collezione estiva di Tezenis.

Da anni l’influencer è testimonial del noto brand di lingerie e costumi, e in tanti sui social hanno mostrato di apprezzare i pezzi della nuova collezione da lei pubblicizzati.

Si tratta di un periodo roseo per l’influencer sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista sentimentale: durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus è tornata insieme al suo storico ex, Andrea Damante, e i due sono finalmente usciti allo scoperto anche a mezzo social. In tanti non hanno condiviso la decisione della De Lellis di tornare insieme al Dj Veronese, specie visto che lei ha dedicato alla loro controversa rottura il suo libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza, dove aveva svelato i numerosi tradimenti da lei subiti in passato.

A quanto pare questa volta la coppia farebbe sul serio e c’è già chi vocifera che presto i “Damellis” potrebbero convolare a nozze: per il momento i due non hanno dato adito alle voci e in tanti sono curiosi di sapere che piega prenderà la storia.