A Montecarlo con famigliari e amici, Ilary Blasi ha dato ufficialmente il via alla sua estate sfoggiando trendissimi accessori in spiaggia

Mancano pochi giorni all’inizio dell’estate 2020, così sono molti quelli che hanno voglia di partire per le vacanze, soprattutto dopo la reclusione primaverile per l’emergenza sanitaria da coronavirus. Lasciati alle spalle i mesi difficili della quarantena, anche le star nostrane si sono dunque rimesse a viaggiare liberamente.

Da qualche settimana molti Vip ne stanno approfittando per concedersi delle gite fuori porta, come è successo lo scorso weekend anche a Ilary Blasi.

La moglie di Francesco Totti è infatti volata a Montecarlo con la famiglia e alcuni amici, documentando tutto con post e IG Stories. Proprio sul suo canale social si è così mostrata con il primo costume di stagione, apparendo più trendy e in forma che mai.

Ilary Blasi dà il benvenuto all’estate

Con indosso un due pezzi di colore azzurro, che ha esaltato il suo corpo da favola, l’ex conduttrice del Grande Fratello ha completato il suo look con una coda di cavallo alta e tiratissima. Immancabile poi uno dei must-have estivi, ossia i maxi occhiali in total black, perfetti per “mascherare” con stile il make up acqua e sapone. Ma tuttavia c’è stato un dettaglio che in molti hanno notato.

Nonostante la giornata tra spiaggia e mare, Ilary non ha infatti rinunciato ai gioielli, sfoggiando orecchini, anelli e una cascata di bracciali in oro tra loro abbinati.





Anche Ilary Blasi ha dunque ufficialmente datoil via alla sua estate, con un look appariscente e allo stesso tempo sofisticato.

Dimenticati i tempi della ricrescita a vista da quarantena, la conduttrice è di nuovo super curata nonché pronta a lanciare i trend della prossima estate alle porte.