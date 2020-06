Nek ha dedicato un toccante messaggio a sua moglie in occasione del suo compleanno.

Nek ha fatto una romantica dedica a sua moglie Patrizia Vacondio in occasione del suo compleanno. Il cantante e sua moglie sono sposati dal 2006 e hanno avuto insieme una figlia, Beatrice. Patrizia Vacondio aveva già una figlia, Martina, nata da una precedente relazione.

Nek: la dedica alla moglie Patrizia

In occasione del compleanno di sua moglie Patrizia, Nek ha scritto per lei una romantica dedica via social: “Quello che mi tiene vivo è il tuo pensiero che io porto dentro. Buon compleanno amore mio!” ha scritto il cantante nella didascalia alla foto di sua moglie, e negli hashtag ha aggiunto le parole #sempreinsieme. Nek è innamoratissimo della moglie con cui è convolato a nozze nel 2006 e a cui era legato da oltre 10 anni.

Patrizia Vacondio lo ha reso padre di sua figlia, Beatrice, nata nel 2010. Nek è come un padre anche per l’altra figlia della Vacondio, Martina, che via social ha fatto gli auguri alla mamma condividendo per lei una canzone di Jovanotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani) in data: 16 Giu 2020 alle ore 12:05 PDT

In passato il cantante ha rivelato che la loro relazione avrebbe subito un momento di crisi a causa di un tradimento, ma che lui e la moglie sarebbero riusciti a perdonarsi: “Io e mia moglie ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio”, aveva spiegato, per poi aggiungere:“Negli occhi troviamo la conferma di sapere che siamo fatti l’uno per l’altra.” Oggi la vicenda è senza dubbio acqua passata per la coppia, che sui social sembra essere più affiatata che mai.