“Fornire flessibilità ai registi senza essere penalizzati per qualcosa su cui nessuno aveva il controllo“. Con queste parole l’Academy ha annunciato ufficialmente il rinvio della cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 con nuove date: 25 Aprile.

Inizialmente programmata per il 28 Febbraio, la cerimonia di premiazione dell’edizione 2021 è stata, per la prima volta nella storia degli Oscar, rinviata a domenica 25 Aprile 2021. Conseguentemente, anche la finestra di eleggibilità, precedentemente fissata fino al 30 dicembre 2020, ha subito dei cambiamenti. I film, che verranno presi in considerazione, infatti, saranno quelli usciti tra l’1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021.

Il motivo dietro questa importante e storica scelta è dovuta all’emergenza Coronavirus che ha messo il ginocchio tutti i settori, compreso quello del cinema. Un modo per dare un aiuto importante ai registi che si sono trovati bruscamente in una bufera su cui “non hanno avuto il controllo” come spiegano il presidente David Rubin e il CEO Dawn Hudson.

Il Dolby Theatre di Los Angeles è pronto, anche se con un leggero ritardo, a proclamare i nuovi vincitori e a regalarci altrettante nuove gaffe tra la platea.

L’emittente televisiva ABC, emittente ufficiale dell’evento, ha voluto precisare sulle modalità di svolgimento della cerimonia che ancora non hanno un’organizzazione precisa “Quest’anno ci ritroviamo in un territorio inesplorato” afferma la presidente della ABC ma assicura “insieme ai nostri partner dell’Academy vogliamo assicurare che lo spettacolo sia sicuro ma al tempo stesso festoso“.

Una novantatreesima edizione che rimarrà sicuramente nella storia ma che, come assicurato, porterà tanta spensieratezza e gioia come quelle degli anni passati.

It’s true! Next year’s #Oscars will happen on April 25, 2021.

Here’s what else you need to know:

– The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k

— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020