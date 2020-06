Alfonso Signorini sostituirà Barbara D'Urso alla conduzione del GF? Dopo la smentita emergono nuovi dettagli.

Mentre Alfonso Signorini ha smentito la notizia di essere il nuovo conduttore del Grande Fratello (in sostituzione della D’Urso) la conduttrice ha affermato che il suo show si farà. Adesso, secondo nuove indiscrezioni, il GF nella versione Nip si farà ma solo a dovute condizioni.

Grande Fratello Nip: le indiscrezioni

Mentre è sicuro che ad Alfonso Signorini sia stata affidata la conduzione della quinta edizione del GF Vip, quest’anno non è chiaro se il Grande Fratello di Barbara D’Urso riprenderà. La stessa conduttrice, in piena emergenza Coronavirus, aveva lasciato intendere di non avere certezze in merito poi, a seguire, aveva affermato che il suo GF “si farà”. Adesso, secondo alcuni indiscrezioni, è emerso che il GF con gli sconosciuti si farà solo se quello nella versione Vip avrà riscontri positivi.

Inoltre – sempre secondo indiscrezioni – la messa in onda del programma dovrebbe avvenire a ridosso della versione vip, così da consentire ai protagonisti dello show di utilizzare la stessa casa (e facendo risparmiare alla produzione l’affitto di un’altra location). Sarà vero?



Per il momento sui social tutto tace e Signorini si è solo limitato a smentire di essere lui il nuovo volto al timone del GF. Dal canto suo Barbara D’Urso sembrava convinta che il suo show si sarebbe svolto, dunque in tanti tra i fan sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli e sapere se veramente lo show si farà e a quali condizioni.