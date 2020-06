Sossio Aruta vuole tornare al Grande Fratello Vip e via social ha scritto un messaggio indirizzato a Signorini.

Sossio Aruta tornerà nella casa del Grande Fratello Vip? A quanto pare l’ex volto di Uomini e Donne ha affermato di sentirsi “penalizzato” perché la sua esperienza nel reality show sarebbe durata troppo poco, e sui social Sossio ha lanciato un messaggio al conduttore Alfonso Signorini.

Sossio Aruta tornerà al Gf Vip?

Con un lungo messaggio via social Sossio Aruta ha lasciato intendere di voler tornare nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex volto di Uomini e Donne ha preso parte alla quarta edizione quando essa era già iniziata, e si è conquistato il terzo posto in finale dimostrando di essere un personaggio piuttosto apprezzato dai telespettatori. Sossio ha assicurato che avrebbe ancora molto da donare al pubblico e, alla fine del suo messaggio, ha taggato il conduttore Alfonso Signorini, che certamente avrà letto il suo messaggio e chissà, magari prenderà sul serio in considerazione l’idea di scegliere Sossio anche per il cast della quinta stagione.

Per il momento sui social tutto tace, ma a quanto pare i preparativi per la nuova edizione del reality show sarebbero già in atto. Si vocifera che tra i nomi dei nuovi concorrenti possa esserci quello di Flavia Vento, mentre in tanti credono che Signorini abbia scelto Loredana Lecciso come opinionista.

Il conduttore risponderà a Sossio Aruta nei commenti al suo messaggio via social?