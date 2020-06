La carriera del ballerino napoletano decolla: Stefano De Martino sta raggiungendo un grande successo.

Stefano de Martino è tornato in scena e pare che la sua carriera stia decollando. Da martedì 16 giugno, infatti, riparte su Rai 2 con il programma comico Made in Sud. L’ex ballerino di Amici dovrà trascorrere tutta l’estate nello studio televisivo di Napoli, dal momento che la trasmissione resterà in palinsesto fino alla fine di luglio.

Per Stefano si prospetta dunque un’estate di lavoro, lontano dalla moglie, la bellissima Belen Rodriguez.

La carriera di Stefano De Martino decolla

Stefano De Martino pare essere molto concentrato sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo Made in Sud il presentatore rimarrà in Rai: è stata infatti confermata una nuova edizione di Stasera tutto è possibile per il prossimo anno, programma inizialmente condotto da Amadeus. L’ex ballerino di Amici ha così dichiarato nel corso di un’intervista a Tv Blog: “C’è in ballo una seconda stagione di Stasera tutto è possibile, ma non sappiamo ancora se partirà in autunno o slitterà a gennaio: tutto dipende dall’andamento dei contagi e della pandemia, e di conseguenza dai protocolli di sicurezza.

In quel programma il contatto fisico è fondamentale, è davvero complicato pensare di farlo a distanza. Per cui vedremo.”





Il rapporto con Belen

Mentre Stefano sembra essere preso dal successo, il suo rapporto con la moglie Belen sembra essere in crisi. La coppia ha infatti deciso di prendersi una pausa di riflessione.

La conduttrice argentina si sta consolando con la famiglia. Belù può contare da sempre sulla presenza dei genitori Gustavo e Veroniaca e dei fratelli Jeremias e Cecilia (il cui “pancino” in alcune recenti foto è apparso sospetto ad alcuni). Ultimamente tutta la famiglia ha trascorso un intero week end sul lago di Como dove ha affittato una villa grandissima e lussuosissima. La 35enne non ha nascosto ai suoi fan il periodo non facile, mentre il marito pare essere più restio a condividere con i fan la sua vita privata.

Il 30enne, ospite a Domenica In, non è riuscito a confidarsi neppure con Mara Venier, la quale ha rispettato la volontà del collega.