Valeria Marini vuole un figlio: “Posso adottarlo”

Valeria Marini vuole un figlio e ha confessato di essere disposta ad adottarlo pur di soddisfare i propri desideri.

Valeria Marini non ha mai nascosto di coltivare da anni il desiderio di una maternità e ha confessato che, prima o poi, avrà un figlio, anche se questo significherà doverlo adottare.

Valeria Marini e il desiderio di maternità

Sono anni che Valeria Marini afferma di desiderare un figlio, ma la showgirl stellare ancora non sarebbe riuscita a concretizzare il suo sogno.

“Se non succederà posso pure adottarlo. Il tema della maternità per me c’è sempre stato”, ha affermato, senza spiegare i motivi per cui ancora oggi, a 53 anni compiuti, non avrebbe cercato di realizzare il suo sogno. Nel corso degli anni la showgirl ha avuto numerose – e discusse – liaison sentimentali. Nessuna però si è conclusa nel migliore dei modi e forse questa volta, al fianco di Gianluigi Martino, le cose saranno diverse.





In passato la showgirl è stata legata a Vittorio Cecchi Gori e proprio durante la relazione ebbe un aborto spontaneo, dovuto probabilmente allo stress. La showgirl ha confessato di aver avuto in tutto 3 aborti, uno dei quali quando aveva soltanto 14 anni: “Quando sono rimasta incinta, ho dovuto rinunciare alla gravidanza, che probabilmente avrebbe dato un’altra impostazione alla mia esistenza!”, ha rivelato la stessa Marini nella sua autobiografia.

Oggi al suo fianco è presente il fidanzato Gianluigi Martino, con la Marini ha trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus. Per il momento la coppia ha preferito mantenere il massimo riserbo sui propri progetti futuri, ma in tanti sono curiosi di sapere se per loro ci saranno presto novità.