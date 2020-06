Il marito di Adriana Volpe ha incontrato per la prima volta Andrea Denver alla cena-reunion a casa di Fabio Testi.

Dopo le discussioni e le crisi di gelosie avute mentre Adriana Volpe e Andrea Denver erano entrambi nella casa del Gf Vip, sembra che finalmente Roberto Parli abbia avuto occasione di conoscere il giovane gieffino che aveva espresso un certo debole per sua moglie.

Roberto Parli e Andrea Denver: l’incontro

A quanto pare il faccia a faccia tra Roberto Parli e Andrea Denver è finalmente accaduto: il marito di Adriana Volpe si è recato insieme a lei alla cena-reunion organizzata da Fabio Testi (anche lui ex concorrente del GF Vip) e ha finalmente avuto modo d’incontrare il “rivale”. A rivelare i dettagli dell’incontro è stato lo stesso Testi che a quanto pare ha confessato: “Abbiamo smontato il caso e ci sono stati abbracci.

Adriana è una bellissima ragazza, Denver un bel ragazzo, il marito è un imprenditore che magari non ha quella vena artistica, ci può essere uno sguardo in più, ma finisce lì”.





Tutto si sarebbe dunque concluso per il meglio tra Roberto Parli e Andrea Denver.

A quanto pare la gelosia che si è creata nel GF Vip tra il marito della conduttrice e Andrea Denver sarebbe servita addirittura a ravvivare il matrimonio. Ad ammetterlo è stata la stessa Adriana Volpe, che ha rivelato come le cose col marito siano migliorate da quando lei ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. I due hanno vissuto un momento difficile quando Parli ha perso suo madre: la conduttrice è uscita anticipatamente dal reality show proprio per stare accanto a suo marito in un momento tanto difficile.