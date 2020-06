Beatrice Valli ha risposto ai fan che l'hanno criticata per un suo scatto via social.

Beatrice Valli è da poco diventata mamma per la terza volta e durante queste settimane – superata la quarantena per l’emergenza Coronavirus – lei e Marco Fantini si sono concessi un breve periodo di vacanza sul lago di Como. Gli haters non hanno perso l’occasione per criticare l’influencer che, a mezzo social, ha deciso di rispondere in prima persona.

Beatrice Valli: la replica

Sui social in moltissimi hanno criticato Beatrice Valli per una foto condivisa sui social in cui l’influencer appariva visibilmente stanca e gonfia. L’influencer ha risposto personalmente a certi commenti con una serie di stories, dove ha spiegato che spesso, gestire tre bambini (ciascuno con le proprie esigenze visto che l’ultima nata, Azzurra, non ha neanche un mese), può risultare difficile e faticoso. L’influencer ha sottolineato quanto per lei stare con i suoi figli sia la gioia più grande, ma ha anche sottolineato più volte come “quello della madre sia il mestiere più difficile del mondo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 15 Giu 2020 alle ore 2:07 PDT







Lei e Marco Fantini (che hanno dovuto rimandare le loro nozze a causa dell’emergenza Coronavirus) stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza sul lago di Como e, nonostante la stanchezza dovuta al periodo, sono più felici che mai.

Di recente a causa dell’allattamento Beatrice Valli ha avuto un problema al seno (la mastite) e per questo, pur essendo in vacanza, ha dovuto recarsi di corsa in ospedale per farsi prescrivere una cura dal medico.