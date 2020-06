Stefano De Martino si è espresso sulle numerose indiscrezioni circolate a proposito della sua rottura con Belen.

Belen e Stefano De Martino non hanno ancora commentato le voci in merito alla loro presunta crisi (e separazione) ma per la prima volta il ballerino ha detto la sua in merito alle molte indiscrezioni circolate durante queste settimane.

Belen e Stefano: la confessione

Da quanto Stefano è partito per Napoli per registrare Made in Sud si è sparsa la voce che lui e Belen avessero rotto. L’indiscrezione è stata confermata in via indiretta dalla stessa showgirl che sui social ha confermato di stare “soffrendo”, mentre del ballerino è sparita qualsiasi traccia e, finora, sembra che Stefano si sia palesato sui canali social della moglie unicamente per mettere dei like alle foto del figlio Santiago. In tanti si domandano cosa stia succedendo tra i due che, fino a un paio di mesi fa, sembravano essere felici e affiatati (addirittura si vociferava che presto potessero avere un secondo figlio insieme).





Stefano De Martino per il momento non ha dato adito alle voci sulla sua crisi con Belen, ma a proposito dei rumor circolati in rete ha affermato: “La soluzione è ignorare.Non ne voglio parlare, non per rispetto ma per maturità.

Le cose vanno tenute tra mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione”, ha affermato.

Anche la showgirl – che nel frattempo è stata attaccata dagli haters per la sua ultima vacanza in compagnia del clan Rodriguez (ma senza il marito) – finora ha preferito tenersi sul vago e glissare sulle domande riguardanti la vicenda. I due spiegheranno mai cosa sia accaduto realmente?