Benedetta Rossi è al primo posto nella classifica dei video creator italiani

Il primo posto nella classifica dei video creator più influenti di maggio 2020 è occupato dalla food blogger Benedetta Rossi.

Nonostante le critiche rivoltele nell’ultimo periodo, Benedetta Rossi si è guadagnata il primo posto nella classifica stilata da Sensemakers per Primaonline.it relativa ai video creator italiani più influenti nel mese di maggio 2020. Il volto di Fatto in casa per voi ha raggiunto quasi 150 milioni di visualizzazioni tra Facebook e Youtube, circa il triplo del secondo arrivato.

Benedetta Rossi: la classifica dei video creator

Oltre ad essere la creatrice di video più guardata, la food blogger si trova anche quinta nella classifica degli influencer con 8,7 milioni di interazioni e si è aggiudicata quattro dei dieci video più performanti, quelli cioè che hanno avuto più like, commenti e condivisioni. Tra le sue ricette più apprezzate, Primaonline.it indica quella delle zucchine ripiene e delle polpette di zucchine.

Quest’ultima ha totalizzato un totale di 3 milioni e 775mila di visualizzazioni.

Un’ottimo traguardo per l’amante della cucina, che solo pochi giorni prima si era trovata a dover avere a che fare con gli ennesimi haters. La critica era quella di essere “una contadinotta rispetto all’altra Benedetta, la vera signora della cucina“. La Rossi aveva risposto alle accuse definendosi effettivamente come una contadina e vantandosi di essere padrona delle sue creazioni.

Si era inoltre distaccata dai “geni del marketing che si sono sentiti in dovere di consigliarmi tecniche e strategie di comunicazione più adeguate ai social“.

Gli altri classificati

Subito dopo Benedetta si sono posizionati i Me contro te con 52,7 milioni di persone che hanno visualizzato i loro video, seguiti da iPantellas e Mattiz. Al termine della scala occupano invece la quattordicesima e quindicesima posizione Andrea Galeazzi e Mike Showsha rispettivamente con 7,6 e 7,5 milioni di visualizzazioni.