Chiara Ferragni e Fedez nella bufera: i fan si sono indignati per le loro foto nella Cappella Sistina.

Dopo un week end in Liguria Chiara Ferragni e Fedez sono volati alla volta di Roma, dove si sono concessi un giro “privato” per le meraviglie dei Musei Vaticani. Ai fan dei social non è sfuggito un dettaglio e sulla coppia hanno iniziato a piovere critiche.

Chiara Ferragni nella Cappella Sistina

Dopo esser volati via dalle Cinque Terre, Chiara Ferragni e Fedez si sono recati nella Capitale dove hanno avuto il privilegio di godere di un tour privato per la Cappella Sistina e i Musei Vaticani. La coppia come sempre non si è lasciata sfuggire l’occasione per scattare – e scattarsi – qualche foto, ma il popolo dei social ha mostrato di non gradire la cosa. In tanti hanno criticato i Ferragnez affermando che alle “persone comuni” non sarebbe concesso scattare foto ai capolavori presenti nei Musei Vaticani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 16 Giu 2020 alle ore 12:18 PDT

“Solo le persone famose possono fare le foto al Giudizio universale, fa capire già tutto”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Quando sei un turista comune ed entri nella Cappella Sistina senti urlare continuamente le guardie ‘no foto’.

Vedo che le regole normali per i Ferragnez non valgono”.





I Ferragnez non hanno risposto alle critiche e per il momento si sono limitati a consigliare ai fan di far visita alle bellezze presenti nei musei della Capitale. I due – complice l’emergenza Coronavirus che ha svuotato molte città dai turisti – hanno potuto godersi anche la vista di Piazza San Pietro praticamente in solitaria, così come la visita dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina.