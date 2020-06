Francesco Chiofalo contro Ignazio Moser: “Non ha personalità”

Francesco Chiofalo ha scagliato una frecciatina contro Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia replicherà?

Francesco Chiofalo ha scagliato una frecciatina contro Ignazio Moser che, a quanto pare, in passato avrebbe avuto un flirt con la sua fidanzata, Antonella Fiordelisi.

Chiofalo contro Moser: i motivi

Francesco Chiofalo ha rivelato di non aver gradito il fatto che la sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, abbia recentemente confessato di aver avuto un flirt con Ignazio Moser (l’ex gieffino fidanzato con Cecilia Rodriguez).

Chiofalo ha tranquillizzato i fan affermando che quello con Antonella sarebbe stato “un piccolo battibecco” e per finire ha lanciato una frecciatina contro Moser affermando di non avere nulla da temere visto che lui “avrebbe poca personalità”. Moser replicherà alla frecciatina?





Da oltre due anni Ignazio Moser è felicemente fidanzato con la sorella minore di Belen, Cecilia Rodriguez, con cui oggi starebbe sognando di mettere su famiglia: la coppia ha trascorso la quarantena insieme nella tenuta della famiglia Moser e la stessa Cecilia ha confessato che le piacerebbe crescere suo figlio in un contesto simile. I due per il momento hanno glissato sull’eventualità di sposarsi ma sembra che il progetto non sia poi tanto lontano dai loro sogni di una vita insieme.

Sembrano dunque lontani i tempi in cui Ignazio Moser ha avuto una storia con Antonella Fiordelisi, e in tanti si chiedono se la schermaglia con Francesco Chiofalo avrà un seguito. Per il momento sui social tutto tace, ma i fan sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli sui tre protagonisti. Antonella Fiordelisi se la sarà presa per la gelosia del suo fidanzato e per la frecciatina al suo ex?