Secondo le indiscrezioni dovrebbero partecipare al Gf Vip altre coppie oltre a Damante e De Lellis.

I preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip stanno procedendo a gonfie vele. Il reality condotto da Alfonso Signorini, infatti, tornerà in onda il prossimo settembre. In queste ore gli autori e il gruppo di lavoro del direttore di Chi stanno facendo provini su provini, per scegliere gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Numerose sono le indiscrezioni che, però, ancora devono trovare conferma. Quel che è certo è che sarà un’edizione davvero ricca di colpi di scena. Lista dei probabili concorrenti, intanto, si sta facendo sempre più lunga. Dopo le indiscrezioni secondo cui dovrebbero far parte del cast anche Andrea Damante e Giulia De Lellis, arriva la notizia che anche altre coppie potrebbero essere arruolate nel cast del Gf Vip 5. Il ritorno al Grande Fratello di Giulia e Andrea sarebbe davvero un colpo grosso.

Gf Vip 5, coppie nel cast?

Per il momento nessuno ha né confermato né smentito la notizia. Certo, vedere una delle coppie più famose e amate dai giovani, tra le mura di Cinecittà, potrebbe innescare davvero tante dinamiche. È stato l’opinionista e blogger Amedeo Venza a lanciare la notizia. Secondo lui, infatti, potrebbero entrare nella casa di Alfonso anche Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi e la coppia formata da Andrea Cerioli e Ariana.

Insomma, se tutto questo fosse vero, sarebbe un’edizione incentrata in gran parte sull’amore. Del resto, anche nel corso dell’ultimo Gfvip, abbiamo assistito alla storia di Pago e Serena, oltre a quella di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Alfonso Signorini, confermatissimo da Mediaset, non vuole deludere le aspettative e sta cercando di mettere su un cast di tutto rispetto. Intanto, Tvblog ha anticipato i nomi di quelle che dovrebbero essere le prime due concorrenti ufficiali della quinta edizione del papà di tutti i reality.





Gregoraci e Vento future inquiline?

Le prime due inquiline dovrebbero essere Elisabetta Gregoraci e di Flavia Vento. Per l’ ex moglie di Flavio Briatore, sarebbe davvero una prima volta. Non ha mai preso parte a un reality. Per la showgirl e attrice romana, invece, si tratterebbe del terzo programma dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi.

Due personalità molto forti che sicuramente faranno parlare di se. A molti è piaciuto lo stile di conduzione di Alfonso, tanto che numerose sono le candidatura spontanee. Francesca Cipriani e Sossio Aruta, per esempio, hanno fatto un appello al conduttore per rientrare nuovamente in casa e mettersi in gioco. Sicuramente, a settembre ne vedremo davvero delle belle.