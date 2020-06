Alla recente reunion del Gf Vip 4 erano assenti diversi personaggi: il motivo è stato svelato da Fabio Testi e avrebbe a che fare con Fernanda Lessa

Negli giorni scorsi ha fatto parecchio rumore la reunion degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip a casa di Fabio Testi. L’attore aveva messo a disposizione la sua bellissima tenuta vicino a Verona per ospitare i suoi ex coinquilini. Diversi erano stati i presenti, anche se molti gli assenti, tanto che qualcuno ha anche espresso qualche perplessità sui social network.

Perché, per esempio, Antonio Zequila, Antonella Elia, Sossio Aruta o Licia Nunez non erano presenti alla rimpatriata? Ecco che ora è giunta la risposta direttamente dal padrone di casa, che avrebbe additato la responsabilità interamente a Fernanda Lessa.

GfVip: assenti su decisione di Fernanda

Intervistato di recente, Fabio Testi ha dunque ammesso che sarebbe stata l’ex top model brasiliana a decidere chi invitare. Per la precisione, Fernanda ha dunque contattato Adriana Volpe, Andrea Denver, Sara Soldati, Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli e Teresanna Pugliese. Lasciando fuori dalla reunion per l’appunto Antonio Zequila, Rita Rusic, la vincitrice Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, nonché tutti gli altri che non compaiono nelle foto di gruppo.





Come raccontato sempre da Testi, molti sono stati i momenti di svago e divertimento, anche se non sono mancati alcuni attimi di tensione. La stessa Lessa si è infatti presentata con il marito Luca e con la sua cagnolina, che era irrefrenabilmente in calore!