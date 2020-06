Javier Rojas è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: la foto del loro bacio ha fatto il pieno di like.

L’ex ballerino di Amici Javier Rojas è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Victoria. I due si sono scambiati un tenero bacio e lo scatto è presto rimbalzato sui social.

Javier Rojas fidanzato: il bacio

A sorpresa Javier Rojas ha presentato ai fan dei social la sua nuova fiamma: lui e Victoria Bollini stanno insieme, e a confermarlo la coppia ha condiviso lo stesso scatto sui social (e anche una romantica foto in cui sono intenti a scambiarsi un tenero bacio).

“A volte capita”, ha scritto l’ex ballerino di Amici nella didascalia all’immagine, confermando la relazione con la ragazza.

Non è chiaro dove i due si siano incontrati o quando la loro love story abbia avuto inizio, quel che è certo è che entrambi condividano la passione per il ballo visto che anche Victoria è una ballerina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J a v i 🦖 (@javiufficiale) in data: 16 Giu 2020 alle ore 7:59 PDT

All’epoca della partecipazione di Javier a Amici in tanti avevano creduto che lui avesse un flirt con Talisa Ravagnani, ma finora il cubano ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e con Victoria è la prima volta che confessa apertamente di avere in atto una liaison. I fan sono in trepidante attesa di conoscere tutti i dettagli sulla coppia appena sbocciata e in tanti hanno tempestato Javier di domande tra i commenti alla sua foto con la ballerina.

I due riveleranno dei particolari in più ai fan? Staremo a vedere!