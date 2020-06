La Prova del Cuoco, ultima puntata il 26 giugno: l’annuncio in lacrime

Dopo vent'anni di protagonismo nella fascia di mezzogiorno su Rai Uno, La Prova del Cuoco è arrivata alla sua ultima puntata: sarà trasmessa il 26 giugno.

Prima erano solo ipotesi ma ora è arrivata la conferma ufficiale ad opera della stessa conduttrice: il 26 giugno andrà in onda l’ultima puntata de La Prova del Cuoco che, dopo vent’anni, è arrivata alla fine. La fascia di mezzogiorno non sarà più quindi coperta da Elisa Isoardi, che ha dato l’annuncio in lacrime, ma probabilmente da Antonella Clerici che tornerà con un nuovo programma.

La Prova del Cuoco: ultima puntata il 26 giugno

Prendendo spunto da una telefonata avuta con la madre Irma, durante la puntata di lunedì 15 giugno Elisa Isoardi ha ufficializzato la chiusura del programma che conduce dal 2018. Alla donna, che al telefono le ha chiesto cosa ne sarebbe stato di lei, ha così voluto rispondere: “Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco chiude? Questo lo sanno tutti, ma fa parte del lavoro, basta darsi una mossa!“.

E così dopo vent’anni il 26 giugno ci sarà l’ultimo appuntamento dello storico cooking show di Rai Uno. Mentre si attendono i palinsesti Rai di cui, come sempre, si avrà notizia soltanto a luglio, diversi rumors avvalorano la tesi che la fascia del mezzogiorno continuerà a essere coperta da un format di cucina. E che questo potrebbe essere condotto da quella che è stata la padrona di casa per anni, Antonella Clerici.





Stando ad un’anticipazione si dovrebbe chiamare La casa nel bosco. Un titolo che farebbe riferimento alla nuova casa di Antonella, completamente immersa nella natura. Del resto lei stessa ne aveva parlato, tra le altre volte, durante una diretta Instagram con Paolo Bonolis.

Qui aveva proprio manifestato la volontà di cucinare in una nuova dimensione più semplice e rustica senza luci né studi.