Gli ascolti tv confermano l'ottimo esordio di Made in Sud, lo show comico di Rai 2 che vede come padrone di casa Stefano De Martino

Ripartenza con il botto per Made in Sud, lo show comico della prima serata di Rai 2 che è finalmente tornato in onda lo scorso 16 giugno 2020. La nuova edizione era programmata per lo scorso marzo, ma a causa dell’emergenza da Coronavirus anche tale palinsesto televisivo era stato annullato.

I conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta hanno dato vita allo spettacolo in uno studio vuoto, ovverosia senza pubblico, con applausi registrati. Nonostante ciò, ad ogni modo, la risposta dei telespettatori è stata altamente positiva.

Made in Sud, ascolti da record

La prima puntata di Made in Sud è stata infatti seguita da oltre due milioni di telespettatori, registrando uno share del 9,90 per cento. Il programma proseguirà per gran parte dell’estate, ossia fino alla fine di luglio.

Per Stefano De Martino si tratterà dunque di una stagione altamente impegnativa, considerato che ha dovuto lasciare Milano per Napoli, dove abita la sua famiglia.





Made in Sud ha peraltro superato anche Le Iene, che non è andato oltre i poco più di un milione e seicentomila telespettatori.

Gli ascolti tv di martedì 16 giugno 2020 sono tuttavia stata vinti dalla fiction Nero a metà con Claudio Amendola, molto apprezzata dal pubblico di casa Rai. Numeri non così fortunati sono invece stati registrati da Canale 5, che ha riproposto il film Cado dalle nubi con Checco Zalone. La pellicola, penalizzata forse dai troppi passaggi pubblicitari, ha infatti ottenuto solo il 10,48 per cento di share.