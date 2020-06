Miriam Leone è finita al centro di una bufera sui social per le sue sopracciglia "troppo folte".

Sui social Miriam Leone è stata criticata da un utente per via delle sue folte sopracciglia (un marchio distintivo dell’attrice che a detta di molti esalterebbe ancora di più la sua bellezza). I fan non hanno gradito il commento fatto dall’hater e hanno preso le difese dell’attrice.

Miriam Leone criticata: la reazione dei fan

“Volevo dire a Miriam Leone che per queste sopracciglia, bisogna chiedere i diritti d’autore a Marrabbio di Kiss Me Licia. Sono necessari sti cespugli?”, ha scritto un utente via social, indirizzando il commento all’ex Miss dai capelli rossi. Neanche a dirlo i fan di Miriam Leone sono insorti e hanno messo presto a tacere il malcapitato utente a suon di rimproveri: “Possibile che bisogna pensare sempre all’estetica?”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Stiamo parlando di una delle donne più belle dell’italia, e voi la definite brutta per due peli in più? Vergogna”.







L’attrice non ha replicato e ha sempre sfoggiato con orgoglio le sue sopracciglia che se possibile proprio per il fatto di non essere esageratamente sottili mettono ancora di più in risalto i suoi stupendi occhi verdi. Pur non avendo risposto in prima persona a simili commenti è certo che a Miriam Leone possa solamente far piacere ricevere tanto appoggio da parte dei fan.

Chiaramente non è l’unica celebrities ad essere finita nel mirino degli haters per il suo aspetto fisico: come lei Belen Rodriguez, Beatrice Valli e Emma Marrone sono spesso state vittime degli haters proprio per il loro aspetto.