Si moltiplicano gli indizi sui social: tra Eleonora e Oscar (Uomini e Donne) c'è davvero un ritorno di fiamma?

Anche se Uomini e Donne è ormai andato in vacanza, i suoi protagonisti continuano a far parlare sui social. Nelle ultime settimane, infatti, si è creato un vero e proprio mistero intorno ad Oscar Branzani e la sua ex fidanzata Eleonora.

I due, dopo la scelta nel programma di Maria De Filippi, hanno vissuto un’intensa storia d’amore ma, poi, si sono lasciati. I fan della trasmissione ricordano lo scontro social tra Eleonora e Dalila Branzani, sorella di Oscar. La napoletana l’aveva accusata di una relazione con il suo ex. Nessuno si poteva mai immaginare un ritorno di fiamma. Pare, invece, che tra i due sia tornato l’amore. Nessuno ha confermato o smentito le indiscrezioni.

Per questo motivo è obbligo usare il condizionale. Certo, guardando le foto, le speranze di un ritorno aumentano.





Oscar ed Eleonora di nuovo insieme?

Qualche tempo fa, la Rocchini era stata avvistata a Napoli, la città in cui vive Oscar. Le fan hanno iniziato a sospettare di un loro riavvicinamento tramite le storie che hanno pubblicato sui social.

In particolare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha pubblicato, tra le storie Instagram, un suo scatto dove si intravedono dettagli identici a quelli postati da Branzani. Insomma, le foto non mentono. Non sappiamo, poi, la verità dove sia. Negli scatti, sia Eleonora che Oscar, riprendono uno stesso telo da mare che è griffato Sonten. Identiche anche le barre del gazebo. A mettere ancora più benzina sul fuoco ci ha pensato Oscar.

Il modello, infatti, ha messo like ad una foto della Rocchini. Un segnale che potrebbe far capire davvero tante cose. Che i due stiano trascorrendo un periodo di relax insieme per discutere della loro storia? Che siano tornati insieme e stanno aspettando il momento giusto per annunciarlo in pubblico?. Grazie ad Isaechia abbiamo la prova del like.

Eleonora e l’indizio sospetto

Non è finita qui. Eleonora Rocchini ha poi postato una foto davanti allo specchio. La didascalia è molto particolare. “È arrivato il mio periodo del cuore, anfibi e costumi, i miei magari”. Il riferimento ai costumi è abbastanza specifico. Eleonora aveva contribuito, quando ancora stavano insieme, alla realizzazione della linea di costumi con Oscar. Ed è proprio sotto questa foto che Oscar ha messo un like. Se gli indizi fanno la prova, dubbi non dovrebbero essercene. Le fan della coppia sono in attesa di un segnale da parte dei loro beniamini. Resta da capire come si evolverà la storia nelle prossime ore.