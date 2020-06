Adriana Volpe e il marito: “Tra di noi ci sono state difficoltà”

Adriana Volpe e suo marito sono in crisi? La conduttrice ha confermato per la prima volta la notizia.

Adriana Volpe ha confermato che tra lei e suo marito, Roberto Parli, ci sarebbero stati dei momenti di crisi. Durante la partecipazione della conduttrice al GF Vip il marito era balzato alle cronache per via della sua presunta gelosia con Andrea Denver.

Adriana Volpe in crisi col marito?

Adriana Volpe è uscita anticipatamente dal GF Vip per stare accanto a suo marito, Roberto Parli, il cui padre era risultato positivo al Coronavirus (ed è poi scomparso) in piena emergenza. Nonostante la conduttrice e suo marito abbiano sempre mantenuto una parvenza di serenità a lungo si è vociferato che tra i due fosse in atto una crisi.



In particolare a gonfiare le voci a tal proposito sarebbe stato il feeling sbocciato nella casa più spiata d’Italia tra la Volpe e il gieffino Andrea Denver, che con le sue affermazioni aveva lasciato intendere di essere attratto da lei. Oggi lei e il marito starebbero cercando una nuova normalità nonostante la conduttrice si sia trasferita a Milano per impegni di lavoro. Lei stessa ha confessato: “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata.

(…) Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterei allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.

Durante l’estate la figlia dei due, Gisele, trascorrerà le vacanze con il padre in Svizzera mentre Adriana Volpe è impegnata con la realizzazione del suo nuovo programma su TV8.