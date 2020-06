Infortunio per Barbara D’Urso, la famosa conduttrice ha confessato di aver subìto una brutta ustione di secondo grado e di essere sotto terapia con antidolorifici. Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno 2020, ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram un video in mette a tutti la pulce nell’orecchio.

Nella ripresa in questione, la conduttrice dichiara che si vede costretta a condividere un fatto, senza però specificare di cosa si trattasse. Dopo aver lasciato tutti i suoi fan con il fiato sospeso, la D’Urso si è finalmente sbottonata, raccontando dell’infortunio.

“Dunque amici, ieri mi è successa una cosa che, sinceramente, avrei preferito non raccontare perché con voi amo condividere la gioia, la solarità, l’allegria, ma domenica sera (essendo io in diretta) ve ne sareste ovviamente accorti inevitabilmente”, dice nel video, “Tra un po’ indosso un bel sorriso e con un goccetto di vino vi racconterò”.

Siccome tra pochi giorni Barbara D’Urso sarà in diretta live con “Non è la D’Urso”, ha voluto spiegare ai suoi fan di aver riportato un’ustione di secondo grado alla mano.

“Mi sono fatta parecchio, parecchio, parecchio male. Non volevo dirlo. È solo che siccome la cosa è bella pesantuccia, sono costretta domenica sera ad andare in onda così, con un guanto nero”, spiega, “Ho un’ustione bella importante, è stato un momento doloroso.

Sono sotto antidolorifici, però le cose brutte sono altre. Guarirò”.

Ustione di secondo grado. Un po’ di vino e vi racconto tutto ✋🏻#maifermarsi #semprecolsorriso #colcuore❤️

A post shared by Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) on Jun 18, 2020 at 11:24am PDT