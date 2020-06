Dopo l'annuncio della separazione, in quali rapporti sono oggi Benji e Fede? Le ultime rivelazioni dell'ex duo canoro sui social

Come sappiamo, Benji e Fede non sono più un duo, avendo deciso di prendere strade differenti per sperimentare nuovi percorsi musicali. La scelta, fatta per dimostrare di essere validi cantanti e musicisti anche da solisti, è stata presa di comune accordo.

Nonostante ciò, molti sono i gossip che si rincorrono da qualche settimana in merito alla loro amicizia, che pare essere scemata a causa di presunti litigi.

Fede e Benji non si sono però per nulla allontanati: al contrario, ogni volta che riescono passano del tempo insieme, come è successo nelle scorse ore. I due hanno infatti pubblicato diverse IG Stories e un video, dove hanno annunciato un importante evento ai loro fan.

Si tratta nello specifico del concerto d’addio all’Arena di Verona, spostato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Quella sarà dunque l’ultima volta che i due appariranno insieme. Prima di ciò, ad ogni modo, sia Benji sia Fede potrebbero sorprendere con nuovi brani da solisti.

Benji e Fede: via i pettegolezzi

Per spazzare via ogni tipo di pettegolezzo, Benji e Fede hanno dunque condiviso dei contenuti su Instagram dove si abbracciano e scherzano amabilmente.

Benji ha fatto ascoltare al suo ex socio il suo ultimo pezzo, che potrebbe essere l’apripista del suo futuro disco. Un nuovo percorso artistico si prospetta anche nel look: il cantante si è infatti tinto i capelli di un verde acceso, evidentemente molto singolare!

Per entrambi si tratta dunque di un periodo d’oro, anche sul lato sentimentale. Se Benji è felicemente fidanzato con Bella Thorn, Federico Rossi continua la sua love story con Paola Di Benedetto, reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip 4.